تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن لاعب "بيراميدز"

22 أبريل 2019 - 07:20 ص

فجر تركي آل الشيخ - مالك نادي "بيراميدز" - مفاجأة من العيار الثقيل حول أحد لاعبي نادي "بيراميدز".



وقال "آل الشيخ" في تصريحات لقناة "نايل سبورت"" : "أن ناد أوروبي يرغب في ضم أحد لاعبي بيراميدز، لكن لن نتحدث عن باقي تفاصيل العرض حاليا".

وأضاف: "بعد مباراة الزمالك في الدوري سنكشف باقي تفاصيل العرض الأوروبي لضم أحد لاعبينا".

وتابع:" الفريق يملك العديد من اللاعبين المميزين في جميع المراكز، وكل لاعب له وقت ودور معين مع بيراميدز".