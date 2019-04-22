مصدر مقرب من صلاح يكشف أسرارًا جديدة عما فعله عقب أزمة "ميلنر"

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محمد صلاح

ميلنر

كشف مصدر مقرب من نجم ليفربول " محمد صلاح " كواليس جديدة عن موقفه السيء مع قائد الفريق جيمس ميلنر الذي أحرجه وأصر على تسديد ركلة الجزاء في مباراة كارديف سيتي الإنجليزي.

وقال المصدر إن "صلاح" أصر على الاحتفال بهدف زميله "ميلنر" في "كارديف" رغم الموقف السيء بينهما.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الفترة تشهد استقرارا داخل الفريق وبين جميع أفراد المنظومة وأن التفكير داخل الفريق الآن منصب على تحقيق لقب جماعي وأن الألقاب الفردية لم تعد محل اهتمام داخل الفريق "حسب مصراوي".

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