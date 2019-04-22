جماهير ليفربول تفتح النار على "ميلنر" بسبب "صلاح"

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محمد صلاح وميلنر
محمد صلاح وميلنر

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أعرب بعض مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي عن غضبهم بسبب قيام اللاعب جيمس ميلنر، قائد الفريق، بحرمان النجم محمد صلاح من تسديد ركلة الجزاء أمام كارديف سيتي.
وتداول عدد من المغردين الفيديو الذي يظهر ميلنر وهو يأخذ الكرة من صلاح ليسدد ركلة الجزاء، ما حرم الدولي المصري من تسجيل هدفه الـ20 وتصدر قائمة هدافي الدوري.
وقالت مغردة: «حسنا، هذا الأمر أغضبني حقا، كان يمكن أن يسجل صلاح ركلة الجزاء، فيرمينيو كان يهنئه على ركلة الجزاء قبل أن يقوم ميلنر بأخذ الكرة».
وأضاف آخر: «تصرف ميلنر غير لائق، أخذ الكرة من صلاح في الوقت الذي يجب أن تترسخ فيه روح الفريق، ميلنر ألا تريد أن ترى صلاح على قائمة الهدافين!».
وفاز ليفربول على كارديف بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، ضمن الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي.

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