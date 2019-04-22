"التموين" تكشف عن معايير جديدة للحصول على الدعم

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن مرحلة تنقية البطاقات انتهت باستبعاد الأشخاص الوهميين من البطاقات التموينية سواء متوفيين أو اسماء وهمية، والذي بلغوا نحو 4-5 مليون مواطن، بما يتسبب في إهدار 14 مليار جنيه سنويًا.



وأوضح "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المرحلة الثانية تمثلت في استبعاد بعض الفئات الغير مستحقة للدعم، حيث تم إيقاف صرف السلع التموينية لهم والاستمرار في صرف الخبز، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن حذف كل من لديه طفل بمدارس مصروفاتها السنوية 30 ألف جنيه فما فوق، او أكثر من طفل مصروفاته الدراسية 20 ألف جنيه للطفل الواحد، وكل من يمتلك حيازة زراعية أكثر من 10 أفدنة، أو شركة يزيد رأس مالها عن 10 مليون جنيه، أو مؤسسة تدفع ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويًا، أو من يمتلك سيارتين أو أكثر فما فوق، أو سيارة موديل 2015 فما فوق.

