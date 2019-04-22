» شاهد: أخطر ما قاله "أديب" عن تفجيرات سريلانكا

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علق الإعلامي عمرو أديب، على وقوع 8 عمليات إرهابية في سريلانكا، مشيرًا إلى أن تلك الحوادث أسفرت عن مقتل 200 شخص، وإصابة أكثر من 450 شخص.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنها ضربة إرهابية مرعبة، لافتا إلى أنه لم تعلن جهة مسئوليتها عن تلك الأحداث، منوها بأن استهداف الأقباط يجب أن نتعامل معه بحيطة.
وأضاف "أديب"،"لازم تكون عنينا في وسط راسنا في مصر، خاصة وأن الفترة القادمة فترة أعياد للمسيحيين"، لافتا إلى أنه عندما شاهد تفجير كنائس سريلانكا تذكر تفجير كنيسة البطرسية.
نوه بأن الشرطة السعودية أحبطت هجوم إرهابي على مركز أمني شمال الرياض، مضيفا: "الإرهابيين بيطلعوا من جحورها، وبينقلوا حياتهم لأماكن أخرى"، لافتًا إلى أن السعودية ومصر من الدول المستهدفة.


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