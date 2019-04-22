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توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف سر ظهوره بدون "كرافتة"

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توفيق عكاشة يكشف سر ظهوره بدون "كرافتة"

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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

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كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن سبب ظهوره في حلقة اليوم من برنامج  «مصر اليوم » بدون ارتداء "كرفتة"، قائلا: "هذه من المرات القلائل التي ظهرت فيها على شاشة التليفزيون داخل مصر بدون كرفتة.
وأضاف "عكاشة"، في برنامج " مصر اليوم " المذاع على قناة الحياة: «أنا قادم من محافظة الدقهلية على استديوهات قناة الحياة مباشرة لأنني كنت أشارك في حشد الأحباب الوطنيين للحث على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية».
وتابع: «كنت أتفقد لجان الاستفتاء، وأحث الجميع على المشاركة في عمل وطني، وهذا العمل الوطني ليس لفرد ولكنه لأمة ودولة بأكملها».


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