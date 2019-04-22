» فنان قبطي يكشف سر عشقه للقرآن والشيخ مصطفي إسماعيل

22 أبريل 2019 - 12:00 ص

كشف الفنان لطفي لبيب عن مشاركته في فيلم "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي، حيث من المقرر عرضه خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأبدى لبيب خلال حواره إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جوده على قناة CBC، يوم الأحد، سعادته بهذا العمل لأنه سيجعله يعود ثانية أمام الكاميرات، موضحًا أنه الفيلم الرابع الذي يجمعه مع أحمد حلمي بعد أفلام "صايع بحر"، و"كده رضا"، و"عسل أسود".



وأضاف لبيل خلال الحوار الأول له بعد شائعة وافته وبعد مرضه بجلطة في المخ، أنه يعشق صوت الشيخ مصطفي إسماعيل، موضحًا أن لغته العربية كانت ضعيفة جدًا ولذلك نصحه الفنان الراحل سعد أردش، بقراءة القرآن الكريم دائمًا حتى يضبط لغته العربية، كما أنه يعشق مصطفى إسماعيل بسبب الصحفي إبراهيم داوود، الذي كان دائمًا يشغل القرآن الكريم، أثناء أي لقاء يجمعهما.



في سياق آخر، تحدث الفنان عن حياته الشخصية وقال إنه لا يتدخل في أي مشاكل بين ابنتيه وأزواجهما ويمنع والدتهما من التدخل هي الأخرى، مشيرًا إلى أنه متزوج منذ 40 عامًا ويهتم هو وزوجته الآن بابنتيهما وأحفادهما مشبهًا أياهم بالثمرة التي نتجت من زراعته.



وتطرق لطفي لبيب إلى أزمته الصحية الأخيرة وأوضح أنه تجاوز ذلك لأنها نعمة من الله، وكان يحاول الراحة في بيته، وجاءت الأزمة في وقتها لكي يتقرب من أولاده وأحفاده.

