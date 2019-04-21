  • الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:21 ص
بحث متقدم
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف سر ظهوره بدون "كرافتة"

الاستفتاء

"المصريين الأحرار": هذه حقيقة "كراتين" الاستفتاء

سر تعاطف الإعلامي عمرو عبد الحميد مع "بوتين"

عمرو عبد الحميد: "السيسي عطل مشروع الإخوان وقضى عليه"

حالة الطقس

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أرشيفية

بادر بالحجز والتسجيل.. الاعتكاف فى رمضان «مش بالسهل»

خالد الجندي بالشنب

«الدوجلس والسكسوكة والشنب».. نيولوك الدعاة.. «التجديد مطلوب»

البابا تواضروس أثناء التصويت

لماذا أغضبت صورة «البابا» أثناء تصويته الأقباط ؟

أرشيفية

«العمرة بالتقسيط.. وبرضه مفيش فايدة»

السجون

السجون.. «تأديب وعبادة»

ارشيفية

من أسوان إلى مطروح.. الكل يبحث عن «الخفاش والفنكوش»

الاحتلال يقتحم فعالية اقتصادية وسط القدس المحتلة

عرب وعالم

الشرطة الإسرائيلية تقبض على 3 "متدينين يهود"
الشرطة الإسرائيلية تقبض على 3 "متدينين يهود"

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال

#

إسرائيل تعيد فتح بوابات "الأقصى" صباح الأربعاء

#

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على جنازة سيدة فلسطينية بالقدس

#

الاحتلال يعتقل طفلين فلسطينيين عقب خروجهما من «الأقصى»

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأحد، فعالية اقتصادية في فندق وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة، بحسب شهود عيان.
وقال شهود عيان للأناضول إن قوات من الشرطة اقتحمت حفل "توقيع بيع وتطوير مشروع الطلة الإسكاني في رأس العامود بمدينة القدس" بين شركتي "القدس القابضة" و"تطوير" (خاصتان).
وأضافوا أن الشرطة صوّرت الحضور، وسلمت عددا منهم طلبات استدعاء للتحقيق معهم، وبينهم وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، المهندس مازن سنقرط.
ولم يتضح على الفور سبب اقتحام ومنع تلك الفعالية الاقتصادية، لكن المؤسسات الفلسطينية في القدس تواجه عامة رقابة وتضييقا من السلطات الإسرائيلية.
وأغلقت السلطات الإسرائيلية، خلال السنوات القليلة الماضية، مؤسسات فلسطينية، من أبرزها مسرح "الحكواتي" ومركز "يبوس" الثقافي.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لطمس الهوية العربية للقدس، التي تعتبرها عاصمة لها.
ويتسمك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، منذ عام 1967، ولا ضمها إليها في 1981. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان قبطي يكشف سر عشقه للقرآن والشيخ مصطفي إسماعيل
» "الأرصاد" للمواطنين: هذا هو موعد اللبس الصيفي
» الجزائر.. إيداع قائدي أهم منطقتين عسكريتين السجن
» "الآثار" تكشف حقيقة أخطاء ترميم تمثال رمسيس الثاني
» «عبدالماجد»: لهذه الأسباب يلجأ الإسلاميون للمقامرة
» خامنئي يكشف سر إقالة قائد الحرس الثوري
» السودان.. المعارضة تعلّق التفاوض مع المجلس العسكري
» السودان.. الحجز على عقارات مسؤولين بحكومة "المعزول"
» «كلوب» يساند «صلاح» بسبب ركلة جزاء كارديف
» تغريدة فاضحة لـ«ترامب» قبل أن يسارع بحذفها
» «إكرامي» يدعو المصريين للتظاهر من أجل «السيسي»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان