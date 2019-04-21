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عمرو عبد الحميد: "السيسي عطل مشروع الإخوان وقضى عليه"

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عمرو عبد الحميد: "السيسي عطل مشروع الإخوان وقضى عليه"

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سر تعاطف الإعلامي عمرو عبد الحميد مع "بوتين"
سر تعاطف الإعلامي عمرو عبد الحميد مع "بوتين"

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو عبد الحميد إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي عطل مشروع الإخوان وقضى عليه في مهده في ثورة 30 يونيو".
وأضاف في برنامج "المشهد" مع الإعلاميين عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي، على فضائية "TEN"، أن "الإخوان كل أفكارهم ضد الرئيس السيسي لذلك يحاولون تشويه أي إنجاز تحققه الدولة المصرية".
وتابع: "لنا أن نتخيل قادة الإخوان في تركيا والدوحة ولندن، والقنوات الممولة منهم، وهم يروون الرئيس السيسي الذي يسير في طرق موازية لمحاربة الإرهاب، وإرساء قواعد للدولة الحديثة وبناء مصر من جديد".
وأردف،: "أن الجميع يجب أن يتذكر مصر في 2013 ووضعها وقتها، ونقارنه بالوضع المستقر للبلد الآن"، مؤكدًا أن مصر تعيش الآن في وضع آمن بفضل دولتها وشعبها الطيب، والرئيس السيسي.
وأشار، إلى أن "البلد كانت تتعرض لتوقعات خبيثة بسقوطها، وكان الإرهابيون يراهنون على سقوط مصر، والقوى الكارهة لمصر كانوا ينتظرون تدمير الوطن في 2013، ولكن الشعب متفائل ويرى الاستقرار الذي يحدث بفضل القيادة السياسية إضافة للتنمية".

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