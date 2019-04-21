عمرو عبد الحميد: "السيسي عطل مشروع الإخوان وقضى عليه"

21 أبريل 2019 - 10:56 م

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي عطل مشروع الإخوان وقضى عليه في مهده في ثورة 30 يونيو".

وأضاف في برنامج "المشهد" مع الإعلاميين عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي، على فضائية "TEN"، أن "الإخوان كل أفكارهم ضد الرئيس السيسي لذلك يحاولون تشويه أي إنجاز تحققه الدولة المصرية".



وتابع: "لنا أن نتخيل قادة الإخوان في تركيا والدوحة ولندن، والقنوات الممولة منهم، وهم يروون الرئيس السيسي الذي يسير في طرق موازية لمحاربة الإرهاب، وإرساء قواعد للدولة الحديثة وبناء مصر من جديد".



وأردف،: "أن الجميع يجب أن يتذكر مصر في 2013 ووضعها وقتها، ونقارنه بالوضع المستقر للبلد الآن"، مؤكدًا أن مصر تعيش الآن في وضع آمن بفضل دولتها وشعبها الطيب، والرئيس السيسي.

