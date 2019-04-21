تعليق روسيا على فوز زيلينسكي بانتخابات الرئاسة الأوكرانية

21 أبريل 2019 - 10:37 م

أكدت الخارجية الروسية أن نتائج استطلاعات الرأي في مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، والتي أظهرت فوز فلاديمير زيلينسكي، أظهرت سعي شعب البلاد للتغيير.



وقال مساعد نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، في تصريح صحفي يمثل التعليق الرسمي الأول من موسكو على سير الانتخابات مساء اليوم الأحد: «تظهر نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع أن المواطنين الأوكرانيين صوتوا لصالح التغيير».



وأضاف كاراسين: «حان دور الإدارة الجديدة للبلاد لتفهم آمل ناخبيها وتحقيقها. وهذا الأمر يخص كلا من السياستين الداخلية والخارجية».



وشدد المسؤول من الخارجية الروسية على أن أوكرانيا تمر بمرحلة تتطلب مسؤولية جادة من تاريخها.



وقال مساعد نائب وزير الخارجية الروسي، غريغوري كاراسين، في تصريح صحفي يمثل التعليق الرسمي الأول من موسكو على سير الانتخابات مساء اليوم الأحد: «تظهر نتائج استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع أن المواطنين الأوكرانيين صوتوا لصالح التغيير».



وأضاف كاراسين: «حان دور الإدارة الجديدة للبلاد لتفهم آمل ناخبيها وتحقيقها. وهذا الأمر يخص كلا من السياستين الداخلية والخارجية».



وشدد المسؤول على أن أوكرانيا تمر بمرحلة تتطلب مسؤولية جادة من تاريخها.



وفاز الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي يفوز بانتخابات الرئاسة الأوكرانية بنسبة 70%.



وأفاد استطلاع الرأي الرسمي، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن «المرشح الرئاسي الاوكراني ?فلاديمير زيلينسكي? حصل على نسبة 73.7% من الأصوات مقابل حصول المرشح الرئاسي بيترو بورشينكو على نسبة 26.3 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية».

