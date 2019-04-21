مبادرة مصرية للتوسط بين السودان والاتحاد الإفريقي

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن مبادرة تقودها مصر مع دول الجوار للحيلولة دون وضع السودان في قوائم حظر الاتحاد الإفريقي.
وشكر في حوار تلفزيوني أجراه معه التلفزيون القومي، الأحد، الاتحاد الإفريقي لتفاعله مع المجلس، كاشفًا عن وجود رئيس مفوضية الاتحاد الإفرقي موسى فكي بالخرطوم للتأكد من أن الأمور تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث ليس انقلابا وإنما استجابة لرغبة الجماهير.
وثمّن البرهان الدور المصري في هذا الخصوص، مبينا أن المملكة العربية السعودية تعمل أيضا معهم للخروج بأقل خسائر من قانون الاتحاد الإفريقي الذي يمنع الانقلابات، وثمن البرهان موقف روسيا واعترافها بالمجلس العسكري، وقال إن المجلس العسكري تلقى اتصالات ورسائل كثيرة من دول الجوار والدولة الفاعلة وهي متفهمة لما يجري في السودان.