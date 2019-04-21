"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من التغيرات المناخية ذات التأثير كبير على المواطنين بكافة دول العالم.



وأضاف خلال مداخله هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة الحدث اليوم، أن معدل انخفاض درجات الحرارة سيستمر غدا على البلاد بانخفاض 6 درجات، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر.





