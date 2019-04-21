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راع أغنام يقتل طفلًا بأبو النمرس

راع أغنام يقتل طفلًا بأبو النمرس

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تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها فى اتهام راعى أغنام بقتل طفل بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، حيث اعتدى عليه بالضرب مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مقتل طفل يدعى "إبراهيم" يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، تم نقله إلى المستشفى مفارقا الحياة.

وذكر شهود عيان أن راع أغنام وراء الاعتداء عليه بالضرب مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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