بادر بالحجز والتسجيل.. الاعتكاف فى رمضان «مش بالسهل»

المتحدث باسم الأوقاف: الهدف التنظيم والحماية.. كبير الأئمة: إمام المسجد مسئول مسئولية كاملة عما يدور داخله.. «دينية البرلمان»: حتى لا يُستخدم فى أمور غير تعبدية



يَهلُّ علينا شهر رمضان، بخيره وعباداته ونوافله التى تترك أثرًا طيبًا فى النفوس، ومن أهم هذه النوافل: سنة الاعتكاف فى العشر الأواخر من الشهر الفضيل، حيث ينفصل الإنسان عن الدنيا وما فيها، ويتفرغ ليل نهار لعبادة الله وطاعته، ويقطع اتصاله مع البشر ويظل اتصاله برب العباد مستمرًا.

فيما مضى كان الاعتكاف بلا شروط مسبقة من قبل وزارة الأوقاف، كان يسمح للجميع بالاعتكاف فى أى مسجد يراه مناسبًا له حتى لو كان بعيدًا عن منزله أو محافظته.

لكن مع التغيرات السياسية والفكرية، التى طرأت على مصر مؤخرًا، وخشية المسئولين من استغلال الاعتكاف والمساجد فى أغراض سياسية معادية للدولة، أو فى نشر فكر دينى متطرف أو شاذ، أحكمت وزارة الأوقاف قبضتها على المساجد، ووضعت مجموعة من الشروط للسماح بالاعتكاف فيها.

ولم تتغير الشروط التي وضعتها الوزارة للعام الثاني على التوالي، والتي تتضمن خصوصًا غلق الزوايا والمصليات الصغيرة والمخالفة، ومنع الاعتكاف فيها.

وتمثلت الشروط التي وضعتها الوزارة لإقامة سنة الاعتكاف في الآتي:

- يشترط الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا ولا بالمصليات، فالزوايا والمصليات تكون لأداء الصلوات الراتبة فقط, ولا مجال فيها لإقامة شعائر الجمعة والاعتكاف, فالمسجد الذى لا تقام به الجمعة التى هى فرض لا يقام به الاعتكاف الذى هو سنة.

- يشترط الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر الشريف أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحًا جديدًا لم يسبق إلغاؤه.

- لا بد أن يكون المكان مناسبًا من الناحية الصحية ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، بناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية.

- لا بد أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبًا للمساحة التى يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين, ويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين فى الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل.

- لا بد أن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة شئون الاعتكاف وعن أى خلل يحدث فيه، وعليها متابعته متابعة تامة.

- يجب اعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف، وستنشر أسماء المساجد المصرح لها بالاعتكاف على موقع الوزارة فور اعتمادها.

- لا يسمح بمخالفة الضوابط السابقة، وفى حالة مخالفتها يعد اجتماعًا خارج إطار القانون تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.

- على جميع المديريات سرعة موافاة الوزارة ببيان مفصل بالمساجد المخصصة للاعتكاف واسم الإمام المشرف على كل منها، وكذلك مصليات العيد واسم الخطيب الأساسى والخطيب الاحتياطى لكل مصلى.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن "هذه الشروط من أجل سلامة الجميع"، معتبرًا أن "عدم إدخال تعديلات على الشروط الموضوعة من العام الماضي دليل على نجاحها في الحفاظ على المساجد من الإرهاب والتطرف الفكري والديني".

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "جارٍ تحديد المساجد التي سوف يسمح بالاعتكاف فيها في جميع امحافظات، وسوف يتم الإعلان قريبًا عنها من خلال الموقع الرسمي للوزارة ar.awkafonline.com .

فى السياق، أكد الدكتور منصور مندور، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، أن "الغرض الرئيسى من وضع شروط للاعتكاف، هو عدم إتاحة أى فرصة للتيارات الإرهابية والجماعات الإسلامية، لأن يتحدثوا فيما يخصها أو يخص فكرها المنحرف".

وأوضح، أن "الوزارة تهدف إلى إحكام سيطرتها فكريًا ومذهبيًا على المساجد وما يقال بداخلها أثناء الاعتكاف، حتى لا ينجر الشباب إلى فكر بعيد عن الدين الوسطى الذى تتبناه الدولة".

وتابع: "الهدف ليس منع الاعتكاف بل تنظيمه من جميع جوانبه، فالمتحدث للناس والعامة لا بد أن يكون مؤهلاً فكريًا وعلميًا بما يليق بهذا العمل، بدليل أن الوزارة تمنح حق الخطابة والحديث فى أمور الدين داخل المساجد، لكل من يرى فى نفسه المَلَكَةَ من خارج علماء وأئمة الأوقاف، بشرط أن يقدم طلبًا للأوقاف وأن يخضع للاختبارات ويجتازها".

وعن استعدادات المساجد للاعتكاف، أوضح كبير الأئمة بالوزارة لـ"المصريون": "لكل مسجد ظروفه الخاصة، فالمساجد التى سوف يسمح بالاعتكاف بها، لا بد أن تكون مؤهلة لذلك، وينطبق عليها الشروط، وأهمها أن يكون هناك مكان لإعداد الطعام، وتهوية جيدة، وخدمة تقوم على تلبية حاجات المعتكفين من الخارج وتيسر اعتكافهم، حتى لا يتحول المسجد لـ"سويقة" ويتم تدمير أساسه ومتعلقاته".

واعتبر أن "الهدف من شرط تقديم طلب بالاعتكاف قبل أسبوع من موعده، هو التنظيم فلكل مسجد طاقة استيعابية؛ فمثلًا المسجد الذى أتحمل مسئوليته، يستوعب 50 معتكفًا فقط، ولو تقدم أكثر من ذلك أرفض وأنصحهم بالبحث عن مسجد آخر فى نطاق سكنهم، حتى لا يضيع عليهم الاعتكاف، أو أن أحمّل المسجد أكثر من طاقته".

وتابع: "على كل من يريد الاعتكاف يذهب إلى أقرب شيخ مسجد لسكنه تسمح الوزارة بالاعتكاف به، وإخبار المسئول عن المسجد بنيته الاعتكاف، وترك صورة للبطاقة الشخصية قبل موعد الاعتكاف بأسبوع".

وأكد أنه "من الممكن أيضًا أن تتم مراجعة الأمن فى شأن المقدم لطلب الاعتكاف، حتى لا نسمح للهاربين من الأحكام والخارجين على القانون بالاختباء داخل المسجد والاحتماء به، حفاظًا على باقى المعتكفين والمسجد والسكان المحيطين به".

بينما فسّر، النائب عمرو حمروش، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، شرط تقديم طلب اعتكاف لشيخ المسجد قبل موعد الاعتكاف بأسبوع بأنه "زيادة أمان وتنظيم؛ لأن المسئول عن المسجد هو من يتحمل المسئولية كاملة أمام الوزارة والدولة، ومنعًا لاندساس العناصر المتطرفة بين صفوف المعتكفين".

وأضاف لـ "المصريون"، أن "الضوابط والشروط ضرورية حتى لا يتم استخدام الاعتكاف فى أمور غير تعبدية، إما سياسية معادية للدولة وإما أشياء شخصية بعيدة كل البعد عن الدين، وكل إمام مسجد مسئول مسئولية كاملة عما يدور داخل مسجده، بالتنسيق مع إدارة الأوقاف التابع لها".