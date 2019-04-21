«كوكا» يسجل في فوز أولمبياكوس على لاميا بثلاثية

21 أبريل 2019 - 09:55 م

سجل أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، في فوز فريقه على لاميا، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري اليوناني.

وأحرز كوكا هدف فريقه الثالث في الدقيقة 80، بينما تكفل كلًا من محمد كمارا وكوستاس فورتونيس بتسجيل هدفي أولمبياكوس الأول والثاني في الدقيقتين 35 و68.

ووصل الفرعون بهدفه اليوم في مرمى لاميا إلى الهدف رقم 10 بقميص النادي اليوناني في مسابقة الدوري.

بتلك النتيجة رفع أولمبياكوس رصيده إلى النقطة الـ 72 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد لاميا عند النقطة الـ 34 في المركز العاشر.