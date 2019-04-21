» «كلوب» يساند «صلاح» بسبب ركلة جزاء كارديف

21 أبريل 2019 - 09:41 م

حرص الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على مساندة محمد صلاح، جناح الريدز بعدما انتقد نيل وارنوك مدرب كارديف سيتي طريقة حصوله على ركلة جزاء خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وعقب المباراة وصف نيل وارنوك مدرب كارديف صلاح بالغطاس ، مشيرًا إلى أنه تحصل على ركلة جزاء غير صحيحة بنسبة 99.9%.

وعلى العكس دافع كلوب عن نجم المنتخب الوطني حيث قال : " لا شك أنها ركلة جزاء، لقد أمسك به المدافع خمس أو ست مرات داخل منطقة الجزاء".

وعن اللقاء قال: "أدركنا أنه يتعين علينا التحلي بالصبر خلال المباراة والقيام بالأمور الصحيحة".

وأضاف: "يحاول اللاعبين أن يقدموا كل ما لديهم، هذا الموسم صعب للغاية لكنه إيجابي بالنسبة لنا".

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 2-0، ليتصدر البريميرليج برصيد 88 نقطة بفارق نقطتتين عن الوصيف السيتي 86 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة للسيتيزين.