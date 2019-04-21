» «إكرامي» يدعو المصريين للتظاهر من أجل «السيسي»

21 أبريل 2019 - 09:27 م

أدلى إكرامي الشحات، حارس مرمى الفريق الكروي بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بصوته، أمس السبت، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ووجه خلال مداخلة هاتفية بفضائية «TEN »، مساء الأحد، رسالة للمواطنين المتخلفين عن المشاركة في الاستفتاء، قائلًا: «انزلوا وقولوا رأيكم أيًا كان، لأن الإحجام تكاسل وتخاذل وهروب من المسؤولية، واللي ميشاركش يبقى ملهوش حق يتكلم بعد كده».

وعن تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدد رئاسية أخرى، عقب: «إحنا فرحانيين بالسيسي ولو خلص مدته هننزل في الشارع ونعمل مظاهرات ونقوله عايزينك تاني».

وتواصل الجاليات المصرية بالخارج، التوافد على اللجان الانتخابية في مقر البعثات الدبلوماسية، اليوم الأحد، منذ الساعة الـ9 صباحًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، في ثالث أيام التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية.

بينما فتحت اللجان الانتخابية، صباح الأحد، أبوابها أمام الناخبين، بجميع محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي من المقرر أن يستمر أيام السبت والأحد والاثنين.

جدير بالذكر أن عدد من يحق لهم التصويت يبلغ 61 مليونا و 344 ألفا و 503 ناخبين.