الزوج: "صورت مراتي في وضع مخل مع البواب"

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دعوى زنا

زواج تقليدي جميع الزوجين، ويروي الزوج"مصطفى": "كانت مطلقة واتعرفت عليها في النادي وأعجبت بها واتقدمتلها على طول، واتجوزنا خلال شهر تقريبًا وخلفنا بنت وولد خلال فترة الزواج".

بعد 11 عامًا من الزواج، أقام "مصطفى ر." 42 عامًا، دعوى "زنا" حملت رقم 1025/2019، اتهم فيها زوجته بإقامة علاقة غير شرعية مع حارس العقار الذي يقيمان فيه في القاهرة الجديدة.

خلافات عادية بين الزوجين أثرت على العلاقة بينهما، ويوضح: "من فترة اتغيرت كتير ومبقتش زي الأول معايا وبحكم طبيعة شغلي بسافر كتير وأرجع ووقتي مشغول دايما، فكانت بتتخانق معايا طول الوقت".

وأكمل: "في الفترة الأخيرة بقت تخلي الأولاد عند أمها أغلب الأسبوع، وده كان غريب علي جدا لأنها ده مش طبعها ولما بقيت أسألها ليه تقول مشغولة في البيت وبتوضب فيه".

الشك ملأ قلب الزوج، ويوضح :"في الفترة الأخيرة مبقتش طبيعية وشبه مقطعاني وبتتكلم دايما عن الطلاق وإن العيشة وحشة وبوستات على الفيس بوك عن الطلاق وحاجات كدا خلتني أشك فيها.. استغليت وجودها عند والدتها في يوم وركبت كاميرات في البيت عشان أعرف ليه بتخلي الولاد عند أمها، واكتشفت الصدمة بإنها بتخوني مع البواب في بيتي".

تسجيلات تقدم بها الزوج إلى النيابة لتحريك دعوى "زنا" ضد زوجته بجانب إسقاط الحضانة عنها، كما أنه أجرى تحليل بصمة وراثية للأطفال.

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