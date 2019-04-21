رسميًا.. نجم منتخب مصر يتوج ببطولة الدوري اليوناني

21 أبريل 2019 - 09:16 م

توج النجم عمرو وردة، صانع ألعاب باوك سالونيكا والمنتخب الوطني، ببطولة الدوري اليوناني هذا الموسم، بعدما حقق فريقه الفوز اليوم الأحد على ضيفه فريق ليفادياكوس، بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة.

واحتسب لقب الدوري اليونانى لنجم المنتخب الوطنى عمرو وردة، والذى يلعب حاليا مع فريق أتروميتوس معارا من باوك حتى نهاية الموسم الجارى، لخوضه منافسات الدور الأول من البطولة مع باوك.

وشارك عمرو وردة هذا الموسم مع باوك فى الدوري اليونانى خلال 9 مباريات، قبل أن يدخل فى مشاكل مع مدرب الفريق لعدم مشاركته فى المباريات، لتتم إعارته لصفوف فريق أتروميتوس.

ويعد تتويج باوك بلقب الدوري اليونانى الثالث فى تاريخه والأول منذ موسم 1984 – 1985.

وتصدر باوك جدول ترتيب الدوري اليونانى بعد نهاية الجولة 29 برصيد 77 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن أولمبياكوس المحترف ضمن صفوفه أحمد حسم كوكا صاحب المركز الثانى برصيد 72 نقطة، قبل جولة واحدة على نهاية البطولة.