  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:11 م
بحث متقدم
أرشيفية

بادر بالحجز والتسجيل.. الاعتكاف فى رمضان «مش بالسهل»

خالد الجندي بالشنب

«الدوجلس والسكسوكة والشنب».. نيولوك الدعاة.. «التجديد مطلوب»

البابا تواضروس أثناء التصويت

لماذا أغضبت صورة «البابا» أثناء تصويته الأقباط ؟

أرشيفية

«العمرة بالتقسيط.. وبرضه مفيش فايدة»

السجون

السجون.. «تأديب وعبادة»

ترامب ووزيرة الامن الداخلي

تغريدة فاضحة لـ«ترامب» قبل أن يسارع بحذفها

محمد صلاح وميلنر

بالفيديو.. قائد ليفربول يحرج محمد صلاح

ارشيفية

من أسوان إلى مطروح.. الكل يبحث عن «الخفاش والفنكوش»

عاصم عبدالماجد، القيادي بـ "الجماعة الإسلامية"

«عبدالماجد»: لهذه الأسباب يلجأ الإسلاميون للمقامرة

جثة شاب

راع أغنام يقتل طفلًا بأبو النمرس

رسميًا.. نجم منتخب مصر يتوج ببطولة الدوري اليوناني

الرياضة

باوك
باوك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"تريزيجيه" مرشح للحصول على هذه الجائزة

#

"صلاح" يتصدر مراهنات "البريميرليج" في "سبورتنج بيت"

#

تعليق ناري من "صلاح" على لقاء مانشستر يونايتد

#

"صلاح": هذا ما أتمنى تحقيقه في "البريميرليج"

المصريون

منتخب مصر

عمرو وردة

باوك

توج النجم عمرو وردة، صانع ألعاب باوك سالونيكا والمنتخب الوطني، ببطولة الدوري اليوناني هذا الموسم، بعدما حقق فريقه الفوز اليوم الأحد على ضيفه فريق ليفادياكوس، بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة.

واحتسب لقب الدوري اليونانى لنجم المنتخب الوطنى عمرو وردة، والذى يلعب حاليا مع فريق أتروميتوس معارا من باوك حتى نهاية الموسم الجارى، لخوضه منافسات الدور الأول من البطولة مع باوك.

وشارك عمرو وردة هذا الموسم مع باوك فى الدوري اليونانى خلال 9 مباريات، قبل أن يدخل فى مشاكل مع مدرب الفريق لعدم مشاركته فى المباريات، لتتم إعارته لصفوف فريق أتروميتوس.

ويعد تتويج باوك بلقب الدوري اليونانى الثالث فى تاريخه والأول منذ موسم 1984 – 1985.

وتصدر باوك جدول ترتيب الدوري اليونانى بعد نهاية الجولة 29 برصيد 77 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن أولمبياكوس المحترف ضمن صفوفه أحمد حسم كوكا صاحب المركز الثانى برصيد 72 نقطة، قبل جولة واحدة على نهاية البطولة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «كلوب» يساند «صلاح» بسبب ركلة جزاء كارديف
» تغريدة فاضحة لـ«ترامب» قبل أن يسارع بحذفها
» «إكرامي» يدعو المصريين للتظاهر من أجل «السيسي»
» الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي رئيسًا لأوكرانيا
» «داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم الرياض الإرهابي
» «صلاح» يساهم في فوز ليفربول على كارديف سيتي
» احتجاز 13 شخصًا للاشتباه بتورطهم في هجوم سريلانكا
» بمشاركة «النني».. آرسنال يسقط أمام كريستال بالاس
» الجامعة العربية تعلن تمسكها بحقوق فلسطين «وفق المرجعيات الدولية»
» هاتريك «بنزيما» يقود الريال للفوز على أتلتيك بلباو
» بالصور.. حريق هائل بمخزن بويات بالفيوم

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان