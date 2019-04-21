بالصور. «الخطيب» يحث المواطنين على المشاركة بالتعديلات الدستورية

21 أبريل 2019 - 09:04 م

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة قريته فى مركز السنبلاوين بالدقهلية، للمشاركة في الاستفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية.

وحث «الخطيب»، خلال زيارته لقريته، المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتعبير عن رأيهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.







