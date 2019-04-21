وزيرة الهجرة: لا يوجد أى مصري ضمن ضحايا هجوم سريلانكا

21 أبريل 2019 - 09:02 م

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تواصلت مع السفير حسين السحرتي سفير مصر لدى سريلانكا فور وقوع الحادث الإرهابي للاطمئنان على المصريين المتواجدين هناك وما إذا كان تواجد أحد المصريين في هذا الحادث.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن السفير حسين السحرتي أبلغها بأنه لا يوجد أي بلاغات بوجود مصريين في الحادث الإرهابي الذي استهدف ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح حتى الآن وأكد تواصله مع الشرطة هناك، موضحًا أن السفارة المصرية على تواصل دائم مع السلطات السريلانكية لسرعة إخطارهم بوجود أي مصري وقع جراء هذا الحادث.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الجالية المصرية بسريلانكا يبلغ عددها نحو 150 شخصًا، وبحسب ما تم الإعلان عنه من قبل السلطات السريلانكية فلا وجود لأي مصري في الحادث الإرهابي الواقع بالعاصمة كولومبو في سريلانكا حتى الآن.

