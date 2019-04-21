مدرب كارديف سيتي يهاجم "محمد صلاح"

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أبدى نيل وارنوك، المدير الفني لفريق كارديف سيتي، استياءه الشديد بعد سقوط فريقه أمام ليفربول، بسبب الأداء التحكيمي أثناء المباراة، التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات «البريميرليج».

وقال وارنوك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة:"حكم المباراة أعطى ركلة جزاء سخيفة لليفربول، لم يكن عليه أن يحتسبها".

وأضاف:"ركلة الجزاء كانت إدعاء من صلاح، كانت بمثابة الغوص بنسبة 9.9 من 10".

ليفربول حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 80 وكان الريدز يتفوق بهدف نظيف، عن طريق محمد صلاح، وترجمها زميله جيمس ميلنر إلى هدف، بعدما رفض طلب الأول لتسديد ركلة الجزاء.

وأكمل:"أعتقد أن شارل موريسون تعرض في أكثر من لقطة من جانب لاعبي ليفربول، بشكل أكبر من الكرة التي احتسبها الحكم ركلة جزاء لليفربول".

بهذا الفوز تصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 88 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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