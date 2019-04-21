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"الشريف": استبدال قاضيين في اليوم الثاني للاستفتاء

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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

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مؤتمر صحفي

الاستفتاء

التعديلات الدستورية

الهيئة الوطنية

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن سير العملية الانتخابية في ثاني أيام الاقتراع منتظم في جميع اللجان الفرعية عدا لجنتين بسبب وفاة أحد أهلية قاضِ وإعياء آخر، وتم استبدالهما.

وأضاف "الشريف" المتحدث باسم الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلق أي شكوى حتى انعقاد المؤتمر.

ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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