ضبط مصنع بداخله 3 أطنان "زيت وسمن" مجهولة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية-بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (2 طن و983 كيلو جرام "مسلى– زيت طعام) مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أية بيانات-وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، تمهيداً لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.