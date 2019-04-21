الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي رئيسًا لأوكرانيا

فاز الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي يفوز بانتخابات الرئاسة الأوكرانية بنسبة 70%.

وأفاد استطلاع الرأي الرسمي، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن «المرشح الرئاسي الاوكراني ?فلاديمير زيلينسكي? حصل على نسبة 73.7% من الأصوات مقابل حصول المرشح الرئاسي بيترو بورشينكو على نسبة 26.3 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية».

واعترف المرشح ل?انتخابات? الرئاسة الأوكرانية، ?بيترو بوروشينكو?، بـ«هزيمته في ?السباق الرئاسي? أمام منافسه، ?فلاديمير زيلينسكي?»، متعهدًا بـ«ألا ينسحب من ?السياسة? قريبا»، داعيًا أنصاره لعدم الاستسلام، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك معارضة قوية جدا في ?أوكرانيا? خلال الفترة المقبلة».