» بمشاركة «النني».. آرسنال يسقط أمام كريستال بالاس

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المصريون

أرسنال

النني

كريستال بالاس

سقط فريق آرسنال أمام كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وشارك النجم المصري محمد النني خلال المباراة من بدايتها لكنه خرج من الدقيقة 68 وحل زميله لوكاس توريرا بدلاً منه.

أهداف أرسنال جاءت عبر مسعود أوزيل فى الدقيقة 47 وبيير أوباميانج فى الدقيقة 77 ، بينما جاءت أهداف الضيوف عبر كريستيان بينتيكي فى الدقيقة 17 وويلفريد زاها فى الدقيقة 61 وجيمس مكارثر فى الدقيقة 69 .

بهذه النتيجة يحتل أرسنال المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بينما احتل كريستال بالاس المركز الـ12 برصيد 41 نقطة.


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