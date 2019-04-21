  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:32 م
بحث متقدم
محمد صلاح وميلنر

بالفيديو.. قائد ليفربول يحرج محمد صلاح

ارشيفية

من أسوان إلى مطروح.. الكل يبحث عن «الخفاش والفنكوش»

الخطيب

«الطيب» يطالب«الخطيب» بالرحيل:«العامري هو الحل»

عاصم عبدالماجد، القيادي بـ "الجماعة الإسلامية"

«عبدالماجد»: لهذه الأسباب يلجأ الإسلاميون للمقامرة

الهيئة الوطنية للانتخابات

«الوطنية للانتخابات» ترد على«توزيع كراتين على الناخبين»

فايز السراج

حقيقة فرض إقامة جبرية على رئيس الحكومة الليبية

احتجاجات السودان

السعودية والإمارات تعلنان مفاجأة كبرى للسودان

الدولار

تراجع كبير ومفاجئ في أسعار الدولار

تفجيرات سريلانكا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات سريلانكا إلى 215 قتيلاً

السيسي ومحمود عباس

«السيسي»: سنقطع الطريق على محاولة فصل الضفة عن القطاع

"الشريف": بدأنا تسلم نتائج تصويت المصريين بالخارج

الحياة السياسية

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وزيرة الهجرة: "شاركوا و متسمعوش كلام أهل الشر"

#

وزيرة الهجرة : " احذر هذه الأشياء تبطل صوتك"

#

انتظام استفتاء المصريين بالخارج بـ140 بعثة حول العالم

#

بدء تصويت المصريين بالسعودية في الاستفتاء

التعديلات الدستورية

الهيئة الوطنية للانتخابات

المصريين بالخارج

المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لن تعلن أي نتائج إلا عقب تسلمها كافة النتائج من لجان الخارج التي بدأ استقبالها حاليًا.

وأكد "الشريف" المتحدث باسم الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الهيئة الوطنية هي المنوطة بإعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم الرياض الإرهابي
» «صلاح» يساهم في فوز ليفربول على كارديف سيتي
» احتجاز 13 شخصًا للاشتباه بتورطهم في هجوم سريلانكا
» بمشاركة «النني».. آرسنال يسقط أمام كريستال بالاس
» الجامعة العربية تعلن تمسكها بحقوق فلسطين «وفق المرجعيات الدولية»
» هاتريك «بنزيما» يقود الريال للفوز على أتلتيك بلباو
» بالصور.. حريق هائل بمخزن بويات بالفيوم
» «بومبيو»: يوجد أمريكيين بين ضحايا اعتداءات سيريلانكا
» «آل الشيخ» يعلق على تصريحات«متعب»:«مجبتش حاجة من عندي»
» «خامنئي» يقيل قائد الحرس الثوري الإيراني من منصبه
» 1500 جنيه لكل لاعب في بيراميدز حال الفوز على الزمالك

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية