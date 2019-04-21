"الشريف": بدأنا تسلم نتائج تصويت المصريين بالخارج

المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لن تعلن أي نتائج إلا عقب تسلمها كافة النتائج من لجان الخارج التي بدأ استقبالها حاليًا.

وأكد "الشريف" المتحدث باسم الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الهيئة الوطنية هي المنوطة بإعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.