  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:31 م
بحث متقدم
محمد صلاح وميلنر

بالفيديو.. قائد ليفربول يحرج محمد صلاح

ارشيفية

من أسوان إلى مطروح.. الكل يبحث عن «الخفاش والفنكوش»

الخطيب

«الطيب» يطالب«الخطيب» بالرحيل:«العامري هو الحل»

عاصم عبدالماجد، القيادي بـ "الجماعة الإسلامية"

«عبدالماجد»: لهذه الأسباب يلجأ الإسلاميون للمقامرة

الهيئة الوطنية للانتخابات

«الوطنية للانتخابات» ترد على«توزيع كراتين على الناخبين»

فايز السراج

حقيقة فرض إقامة جبرية على رئيس الحكومة الليبية

احتجاجات السودان

السعودية والإمارات تعلنان مفاجأة كبرى للسودان

الدولار

تراجع كبير ومفاجئ في أسعار الدولار

تفجيرات سريلانكا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات سريلانكا إلى 215 قتيلاً

السيسي ومحمود عباس

«السيسي»: سنقطع الطريق على محاولة فصل الضفة عن القطاع

حقيقة خضوع «شيرين» لتحليل مخدرات في تحقيق «الموسيقيين» معها

الصفحة الأخيرة

شيرين
شيرين

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

فنان شهير: "كنت هبطل تمثيل بسبب الإخوان"

#

طلب مهم من "شيرين" للموسيقيين بشأن وقفها عن الغناء

#

تعليق صادم لـ هاني شاكر على واقعة "شيرين".. هذا ما قاله

#

السجن 10 سنوات والبراءة والغرامة لـ18 تاجر مخدرات

ترددت أنباء حول خضوع المطربة، شيرين عبد الوهاب، لتحليل بشأن تعاطي المخدرات، أثناء تحقيق نقابة الموسيقيين معها، إثر اتهامها بتهديد الأمن القومي.

ولكن نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، نفى هذه الشائعة، وقال إن كل ما كتب عن هذا الأمر غير صحيح، وأنهم لم يفكروا في هذا الأمر على الإطلاق.

وأضاف، خلال لقاء مع برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما"، أنه لا يعرف سبب انتشار هذه الشائعات، وأكد أنه لا أساس لها من الصحة.

وكانت شيرين عبد الوهاب خضعت للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، إذ واجهت تهمة الإساءة لمصر، بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، تمزح مع جمهورها قائلة "هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني".

وبعد ذلك التصريح، أعلنت نقابة الموسيقيين، وقف شيرين عن الغناء، والتحقيق معها بشأن الواقعة.

وعلى الرغم من منع النقابة لها من الغناء، إلا أن شيرين عبد الوهاب أحيت حفلاً في دبي خلال الفترة الماضية، كما أنها ستحيي حفلاً غنائيًا في العاصمة السعودية الرياض، في 27 أبريل الجاري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم الرياض الإرهابي
» «صلاح» يساهم في فوز ليفربول على كارديف سيتي
» احتجاز 13 شخصًا للاشتباه بتورطهم في هجوم سريلانكا
» بمشاركة «النني».. آرسنال يسقط أمام كريستال بالاس
» الجامعة العربية تعلن تمسكها بحقوق فلسطين «وفق المرجعيات الدولية»
» هاتريك «بنزيما» يقود الريال للفوز على أتلتيك بلباو
» بالصور.. حريق هائل بمخزن بويات بالفيوم
» «بومبيو»: يوجد أمريكيين بين ضحايا اعتداءات سيريلانكا
» «آل الشيخ» يعلق على تصريحات«متعب»:«مجبتش حاجة من عندي»
» «خامنئي» يقيل قائد الحرس الثوري الإيراني من منصبه
» 1500 جنيه لكل لاعب في بيراميدز حال الفوز على الزمالك

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية