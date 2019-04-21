حقيقة خضوع «شيرين» لتحليل مخدرات في تحقيق «الموسيقيين» معها

ولكن نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، نفى هذه الشائعة، وقال إن كل ما كتب عن هذا الأمر غير صحيح، وأنهم لم يفكروا في هذا الأمر على الإطلاق.

ترددت أنباء حول خضوع المطربة، شيرين عبد الوهاب، لتحليل بشأن تعاطي المخدرات، أثناء تحقيق نقابة الموسيقيين معها، إثر اتهامها بتهديد الأمن القومي.

وأضاف، خلال لقاء مع برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما"، أنه لا يعرف سبب انتشار هذه الشائعات، وأكد أنه لا أساس لها من الصحة.

وكانت شيرين عبد الوهاب خضعت للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، إذ واجهت تهمة الإساءة لمصر، بعد انتشار فيديو لها من حفلها الغنائي بالبحرين، تمزح مع جمهورها قائلة "هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني".

وبعد ذلك التصريح، أعلنت نقابة الموسيقيين، وقف شيرين عن الغناء، والتحقيق معها بشأن الواقعة.

وعلى الرغم من منع النقابة لها من الغناء، إلا أن شيرين عبد الوهاب أحيت حفلاً في دبي خلال الفترة الماضية، كما أنها ستحيي حفلاً غنائيًا في العاصمة السعودية الرياض، في 27 أبريل الجاري.