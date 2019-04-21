  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:31 م
بحث متقدم
محمد صلاح وميلنر

بالفيديو.. قائد ليفربول يحرج محمد صلاح

ارشيفية

من أسوان إلى مطروح.. الكل يبحث عن «الخفاش والفنكوش»

الخطيب

«الطيب» يطالب«الخطيب» بالرحيل:«العامري هو الحل»

عاصم عبدالماجد، القيادي بـ "الجماعة الإسلامية"

«عبدالماجد»: لهذه الأسباب يلجأ الإسلاميون للمقامرة

الهيئة الوطنية للانتخابات

«الوطنية للانتخابات» ترد على«توزيع كراتين على الناخبين»

فايز السراج

حقيقة فرض إقامة جبرية على رئيس الحكومة الليبية

احتجاجات السودان

السعودية والإمارات تعلنان مفاجأة كبرى للسودان

الدولار

تراجع كبير ومفاجئ في أسعار الدولار

تفجيرات سريلانكا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات سريلانكا إلى 215 قتيلاً

السيسي ومحمود عباس

«السيسي»: سنقطع الطريق على محاولة فصل الضفة عن القطاع

حقيقة الفيديو المُسرب لـ«سما المصري» مع رامز جلال +18

الصفحة الأخيرة

سما المصري
سما المصري

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. رامز جلال يقدم "رامز في الشلال" رمضان المقبل

#

رسميا تأجيل مبارتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري

#

أول ضحايا "رامز جلال" تكشف مفاجأة عن فكرة المقلب

#

"هنية" يبحث "التهدئة" مع المخابرات المصرية

فيديو

تسريب

سما المصري

مقلب

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه مسرب للحلقة الخاصة بالفنانة سما المصري، في برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2019.

وظهر في الفيديو أن الحلقة عبارة عن مقلب يحبس فيه الضيف داخل تابوت وظهر صوت سما المصري في الفيديو وهي تسب وتشتم القائمين على البرنامج بألفاظ نابية.

ومع كثرة تداول الفيديو اضطرت قناة mbc أن تعلن عن أفيش البرنامج ليكتشف مرتادو مواقع التواصل زيف الفيديو وأنه تم صنعه بتجميع لقطات عدة من حلقات قديمة مستغلين عدم معرفة الجمهور بحقيقة المقلب الذي يحضره رامز هذا العام.

وظهر رامز في الأفيش الذي أعلنته mbcوهو يمسك فانوساً ونظارة مقربة وحوله فيل وغوريلا ليؤكد أن المقلب هذا العام لا يمت للفيديو المنتشر من قريب أو بعيد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم الرياض الإرهابي
» «صلاح» يساهم في فوز ليفربول على كارديف سيتي
» احتجاز 13 شخصًا للاشتباه بتورطهم في هجوم سريلانكا
» بمشاركة «النني».. آرسنال يسقط أمام كريستال بالاس
» الجامعة العربية تعلن تمسكها بحقوق فلسطين «وفق المرجعيات الدولية»
» هاتريك «بنزيما» يقود الريال للفوز على أتلتيك بلباو
» بالصور.. حريق هائل بمخزن بويات بالفيوم
» «بومبيو»: يوجد أمريكيين بين ضحايا اعتداءات سيريلانكا
» «آل الشيخ» يعلق على تصريحات«متعب»:«مجبتش حاجة من عندي»
» «خامنئي» يقيل قائد الحرس الثوري الإيراني من منصبه
» 1500 جنيه لكل لاعب في بيراميدز حال الفوز على الزمالك

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية