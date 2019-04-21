» هاتريك «بنزيما» يقود الريال للفوز على أتلتيك بلباو

21 أبريل 2019 - 07:22 م

قاد الفرنسي كريم بنزيما، فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه أتلتيك بيلباو، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من المباراة، والذى شهد عديد الفرص الضائعة من جانب ريال مدريد.

وفى الشوط الثانى، نجح النجم الفرنسى كريم بنزيما فى تسجيل هدف الفريق الملكى الأول فى الدقيقة 47 من زمن اللقاء، من ضربة رأسية مستغلا عرضية زميله ماركو أسينسيو.

وعاد المهاجم الفرنسى ليضيف هدف المرنجى الثانى فى الدقيقة 76 من زمن المباراة، وعبر ضربة رأسية أيضًا من عرضية النجم الكرواتى لوكا مودريتش.

وأضاف، بنزيما ثالث أهداف ريال مدريد "هاتريك" فى الدقيقة 90 من زمن اللقاء، مستغلا خطأ فادحا من حارس بيلباو ليضع الكرة فى المرمى الخالى.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 64 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، متأخرا بفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدى برشلونة المتصدر بـ77 نقطة، و 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف برصيد 68 نقطة.