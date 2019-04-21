«الطيب» يطالب«الخطيب» بالرحيل:«العامري هو الحل»

21 أبريل 2019 - 07:16 م

دعا المعلق أحمد الطيب، الأسطورة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرحيل من منصبه الحالي، على أن يتولى نائبه العامري مقاليد الأمور داخل القلعة الحمراء بدلًا منه.

وكتب «الطيب»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جاء وقت العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، ليكون رئيسًا للنادي بدلا من محمود الخطيب الرئيس الحالي للقلعة الحمراء».

وتابع: «وجهة نظر، حفاظًا على ما تبقّى للحبيب «بيبو» من رصيد ولمصلحة النادي الأهلي، حان وقت نائب الرئيس الحالي والوزير السابق «العامري فاروق» ليكون رئيسًا للنادي الأهلي».

وأردف المعلق: «أكبر خطايا بيبو موافقته على استمرار ما يحدث في قناة الأهلي وتحديدًا برنامج ملك وكتابة من إساءة لمن يعرف هو شخصيًا أنهم يحترمونه ويقدّرونه ويحترمون الأهلي وجماهيره».

واختتم المعلق في قنوات «بي إن سبورت»: «رغم أن القناة بها برامج واستوديوهات تحليل جيدة، لكن ملك وكتابة إساءة لمنظومة الأهلي عمومًا».

وكان محمود الخطيب تم انتخابه رئيسا للأهلي في ديسمبر 2017 لمدة أربع سنوات مقبلة.