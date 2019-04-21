«مستقبل وطن»: الإخوان فشلت في إفساد الاستفتاء

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قال النائب أحمد البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" إن جماعة "الإخوان المسلمين" فشلت من خلال قنواتها الإعلامية في تشويه العرس الديمقراطي الذي انطلق في مصر أمس

وأضاف لـ "المصريون"، أن "الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهد مشاركة سياسية غير مسبوقة على مختلف طبقات المجتمع المصري" .
وأوضح أن "حزب مستقبل وطن، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الشارع المصري شارك بكل قواعده الحزبية في ربوع مصر في توعية الجماهير بأهمية المشاركة السياسية في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، التي ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن في مصر وهو الذي يزعج جماعة الإخوان في الخارج ولذلك حاولت بكل الطرق تشويه التطور الديمقراطي في مصر" .
وأشار البعلي إلى أنه بصفته نائب عن محافظة الإسماعيلية فقد
شهد اليوم الأول للتصويت أمس اصطفاف بشري كبير حول لجان الاستفتاء لرغبة العديد من المواطنين في بناء مصر الحديثة .

وقال البعلي إن "جماعة الإخوان تحاول دائما إفساد أي عرس
ديمقراطي في مصر ويزعجها أن ترى مصر آمنة وما قامت به بحملات دعائية ضد الدولة المصرية بشان الاستفتاء على التعديلات الدستورية هي وقائع كاذبة لم تحدث والهدف من نشرها هو إحداث البلبلة في الشارع المصري" .


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