«عبدالماجد»: لهذه الأسباب يلجأ الإسلاميون للمقامرة

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هاجم عاصم عبدالماجد، القيادي بـ "الجماعة الإسلامية"، الحركات الإسلامية، واصفا قياداتها بـ "المقامرين الذين يسعون دائمًا للبحث عن مقامرين جدد فور خسارتهم أي معركة يخوضونها".

وطالب عبد الماجد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الحركات الإسلامية بالخروج مما وصفه بـ "صالات المقامرات"، قائلاً: "تذكرني بعض الحركات الإسلامية بمأساة المقامر المخدوع دائما،فبعد كل خسارة لها تجتهد في تجميع أتباع جدد لتقامر بهم مرة ثانية في منافسة غير متكافئة مع بارونات القمار الكبار".

وتابع مخاطبًا الإسلاميين: "أخرجوا يا سادة من حلقات المقامرات التي أدمنتموها لتكتشفوا أن هناك عالما آخر بل عوالم أخرى أكبر كثيرا من صالات القمار،العالم الذي تركتموه فقاموا بغزوه اقتصاديا (الأصح ماليا) وإعلاميا هذا هو مجال معركتكم الحقيقية لا أقول لكم اكسبوا هذه الحرب ولكن حققوا فقط قدرا من التوازن".

وطالب عبد الماجد، الحركات الإسلامية بـ "عدم الانشغال بتجهيز كوادر جديدة معتبرا ذلك نوعا من الحماقة"، مستدركًا: "أما الانشغال بتجهيز كوادر لقيادة المرحلة القادمة من الصراع مع حكام بلادكم فهذه (اعذروني) حماقة كحماقة المقامر المخدوع الذي استغل فرصة إفلاسه في صالات القمار ليجمع أموالا من جديد ليخسرها للمرة العاشرة بالطريقة ذاتها".

وكان عبدالماجد دأب مؤخرًا على مهاجمة الحركات الإسلامية، قائلاً إنها لم تعد تستمع إلى نصائحه فكان واجبًا عليه نقدها حتى تقوم ببناء نفسها من جديد.


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