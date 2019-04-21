» «صلاح» يساهم في فوز ليفربول على كارديف سيتي

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كارديف

فاز فريق ليفربول، على نظيره كارديف سيتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "كارديف سيتى"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

جاء هدفي ليفربول، عن طريق فينالدوم وجيمس ميلنر في الدقيقة 57 و81 من عمر المباراة التي شهدت مشاركة محمد صلاح من البداية والذي صنع الهدف الثاني لـ"الريدز".

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 88 نقطة في صدارة الدوري الانجليزي، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي يلتقي الاربعاء المقبل مع مانشستر يونايتد في مباراة مؤجلة بملعب "أولد ترافورد"، بينما توقف رصيد كارديف سيتي عند 31 نقطة في المركز الـ 18.

ودخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حجز مقعده فى الدور نصف النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا بعد فوزه على بورتو البرتغالى بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء الماضى على ملعب "الدراجاو" فى "إياب" ربع نهائى المسابقة.

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