التموين تضبط 119 قضية تموينية بالأسواق

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"شرطة التموين" تشن حملة أمنية لمكافحة الغش التجارى

أحمد سالم

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التموين

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 119 قضية تموينية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وشمل أبرز النتائج ضبط مالك مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية - بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 3 أطنان "مسلى – زيت طعام") مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات - وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما شملت النتائج ضبط أمين عهدة مجمع إستهلاكى - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "محافظة القاهرة"، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية قدرها (1026 عبوة "منتجات ألبان – عصائر – منظفات صناعية") غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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