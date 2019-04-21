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الجامعة العربية تعلن تمسكها بحقوق فلسطين «وفق المرجعيات الدولية»

عرب وعالم

الجامعة العربية
الجامعة العربية

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلنت الدول الأعضاء في الجامعة العربية، رفضها أي صفقة حول القضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية، مؤكدة التزامها بقرار تخصيص 100 مليون دولار أمريكي شهريًا لصالح فلسطين.

وقال أعضاء المنظمة، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية بمقرها في القاهرة، اليوم الأحد، على مستوى وزراء الخارجية العرب تحت عنوان "تطورات القضية الفلسطينية – المسار السياسي والأزمة المالية"، برئاسة الصومال وحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: "إن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية".

وأكدت الدول العربية، في البيان التزامها بدعم موازنة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريًا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.


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