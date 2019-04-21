» بالصور.. حريق هائل بمخزن بويات بالفيوم

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حريق هائل

الفيوم

سيارات الاطفاء

شب حريق هائل، في محل ومخزن لتجارة البويات بشارع الجمهورية بمدينة أبشواى بمحافظة الفيوم، حيث التهمت النيران كافة محتويات المحل والمخزن بالكامل.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم بالحريق.

أنتقلت 3 سيارات من الحماية المدنية واستمرت عملية الإطفاء لنصف ساعة نظرًا لاشتعال الحريق فى زيوت وبويات شديدة الاشتعال.

تبين من التحقيقات أن الحريق شب في محل لتجارة البويات بشارع الجمهورية بمدينة أبشواي ، وانتقلت النيران إلى المخزن الملحق بالمحل والذى تفحم تمامًا.

أكد صاحب المحل أنه بسبب ماس كهربائي ولم يتهم أحدًا بارتكاب الحريق.

تم تحرير محضر بالحريق، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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