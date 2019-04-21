» «آل الشيخ» يعلق على تصريحات«متعب»:«مجبتش حاجة من عندي»

21 أبريل 2019 - 06:07 م

رد المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، على تصريحات عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، بشأن رحيل عبد الله السعيد، عن القلعة الحمراء، العام الماضي.

وكتب «آل الشيخ» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «جبت حاجة من عندي.. شهد شاهد من أهلها».

وقال متعب فى حديثه إن السعيد كان واضحًا في المفاوضات مع مسئولي الأهلي، وأخبرهم بامتلاكه عرضًا بقيمة كبيرة، وطالبهم برفع المقابل الذي يقدمونه للتجديد، قبل أن يخطروه بأن عرض النادي لن يزيد على الرقم المحدد الذي كان بعيدًا للغاية عن المعروض على اللاعب.

وأشار إلى أن مسئولي الأهلي طالبوا عبد الله بالرحيل في حالة امتلاكه هذا العرض الضخم، وهو ما فعله اللاعب، معلقًا: «شيء طبيعي إن عبد الله يمشي في الآخر، الفرق بين العرضين كبير جدًا، ولما رجعلك تاني إنت مشيته، طب روحتله ليه من الأول؟».

وتساءل متعب: «لماذا يرفض النادي منح اللاعب المقابل المادي المناسب عند التجديد له، ثم يذهب لدفع عشرات الملايين لضم لاعبين جدد؟». متمًا: «هذه الطريقة لا بد أن تتغير، خاصة أن النادي رفع سقف الرواتب بعد التعاقد مع لاعبين جدد، فلا يوجد شيء اسمه سقف رواتب في كرة القدم».