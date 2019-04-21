» باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي

21 أبريل 2019 - 05:59 م

حقق فريق باريس سان جيرمان بطولة الدوري الفرنسي للمرة الثامنة في تاريخه قبل مواجهة موناكو الليلة ضمن منافسات الجولة الـ 33 من منافسات البطولة.

وتعادل ليل مع تولوز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليتوج باريس سان جيرمان بطلاً للمسابقة.

وبات الفارق بين ليل صاحب المركز الثاني وباريس سان جيرمان صاحب الصدارة 16 نقطة، علماً بأن ليل يتبقى له 5 مباريات بمسابقة الدوري الفرنسي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 81 نقطة من 32 مباراة، بينما يحتل ليل المركز الثاني برصيد 65 نقطة من 33 مباراة.