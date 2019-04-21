غياب «عاشور» و«إكرامي» عن مران الأهلي

21 أبريل 2019 - 05:51 م

شعد مران الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي غياب الثنائى شريف إكرامى حارس المرمى، وحسام عاشور لاعب الوسط عن التدريب الجماعى المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني حسام عاشور، من آلام فى الحوض، فيما عقد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للاطمئنان على الحالة الطبية للحارس الدولى ومدى جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصرى البورسعيدى الخميس المقبل على استاد السويس فى مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.