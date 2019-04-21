  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:50 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وكارديف

الهيئة الوطنية للانتخابات

«الوطنية للانتخابات» ترد على«توزيع كراتين على الناخبين»

فايز السراج

حقيقة فرض إقامة جبرية على رئيس الحكومة الليبية

احتجاجات السودان

السعودية والإمارات تعلنان مفاجأة كبرى للسودان

الدولار

تراجع كبير ومفاجئ في أسعار الدولار

تفجيرات سريلانكا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات سريلانكا إلى 215 قتيلاً

هجوم إرهابي على مركز الزلفي

فيديو يوثق لحظة الهجوم الإرهابي في السعودية

السيسي ومحمود عباس

«السيسي»: سنقطع الطريق على محاولة فصل الضفة عن القطاع

منة فضالي

منة فضالي ترد على«صورها الفاضحة»: «مكنتش في وعيي»

الأرصاد

الأرصاد: طفس مائل للبرودة واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

الاتحاد الأوروبي ينهي المفاوضات مع أمريكا إذا فرضت رسومًا على السيارات

عرب وعالم

امريكا
امريكا

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

البرلمان الأوروبي يصادق على رفع رسوم تأشيرة الدخول

#

«ماي»: مستعدة للتنحى لإنقاذ اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

#

بعد ضغوط.. الاتحاد الأوروبي يرفض قرارًا يهدد السعودية

#

الاتحاد الأوروبي: متمسكون بموقفنا تجاه القدس


اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على عدم إيقاف المفاوضات حتى ترفع أمريكا الرسوم الجمركية التي فرضتها على وارداتها من حديد وألومنيوم الدول الأوروبية.
وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أنه سينهي المفاوضات لو فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي رسوم أخرى على واردات جديدة مثل السيارات.
وتسعى ألمانيا، الذي تبلغ صادراتها من السيارات وأجزائها  إلى أمريكا أكثر من نصف المجموع الكلي لصادرات لاتحاد الأوروبي، إلى المضي قدمًا في المفاوضات.
بينما تريد فرنسا، التي تصدر عددا قليلا من السيارات إلى أمريكا، إضافة بنود في المفاوضات تتعلق بالتغير المناخي وهو أمر صعب في ظل انسحاب إدارة ترامب من اتفاق باريس للمناخ.
وعلى جانب آخر تستعد أمريكا والاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات متعلقة بنزاع طويل الأمد بشأن الدعم الحكومي إلى شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات ونظيرتها الأوروبية آيرباص.
وقالت إدارة ترامب الأسبوع الماضي، إنها ستستهدف مجموعة من وارداتها الأوروبية بقيمة 11 مليار دولار من أجل إخضاعها لرسوم جمركية أعلى من بينها الطائرات الكبيرة ومنتخبات الألبان والنبيذ.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد وضع قائمة من 13 صفحة تضم واردات من أمريكا بقيمة 20 مليار دولار تتضمن الأسماك والتبغ وحقائب السفر والطائرات وألعاب الفيديو للرد على الإجراءات الأمريكية.
وستنشر المفوضية الأوروبية قائمتها يوم الأربعاء كجزء من الاستشارة العامة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. حريق هائل بمخزن بويات بالفيوم
» «آل الشيخ» يعلق على تصريحات«متعب»:«مجبتش حاجة من عندي»
» «الوطنية للانتخابات» ترد على«توزيع كراتين على الناخبين»
» 1500 جنيه لكل لاعب في بيراميدز حال الفوز على الزمالك
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو
» «خامنئي» يقيل قائد الحرس الثوري الإيراني من منصبه
» مجهولون يسرقون 6 ملايين من ديسكو بالجيزة
» باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي
» الموت يفجع الفنان هشام عباس
» "وائل جمعة" يدلي بصوته في التعديلات الدستورية بـ«قطر»
» إصابة «البشير» بجلطة دماغية ويضرب عن الطعام

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:02 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان