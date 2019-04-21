السعودية والإمارات تعلنان مفاجأة كبرى للسودان

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أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار، وإيداع نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "السعودية والإمارات تعلنان دعم للسودان بقيمة 3 مليارات دولار"، مضيفة "السعودية والإمارات تودعان نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني".

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن "الدعم السعودي الإماراتي يشتمل تلبية الاحتياجات الغذائية والدوائية والنفطية"، مشيرة إلى أن "الوديعة السعودية الإماراتية في البنك المركزي السوداني تستهدف تقوية الجنية السوداني".

?وكان السفير السعودية في الخرطوم علي بن حسن جعفر صرح أن مساعدات ستصل السودان خلال الأيام القادمة. وأشار جعفر إلى أن المساعدات المنتظر وصولها تأتي "وفقا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك دعما للشعب السوداني لمقابلة المرحلة، وأن لقاء الوفد السعودي الإماراتي رفيع المستوى برئيس المجلس العسكري الانتقالي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

بدوره، أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالعلاقات المتميزة بين السودان والسعودية والإمارات والروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها، وذلك وفقاً لبيان إعلام المجلس العسكري الانتقالي.

وقال البيان: "تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، خلال لقائه اليوم بمكتبه بوزارة الدفاع وفدا سعوديا إماراتيا مشتركا رفيع المستوى، رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

وأشار البيان، إلى أن الوفد السعودي الإماراتي المشترك بحث مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسي العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما جدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات علي أمن السودان واستقراره.


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