بالفيديو.. الاعتداء على زعيم المعارضة التركية في أنقرة

تعرض زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، للاعتداء بالضرب خلال مشاركته في مراسم جنازة بضواحي العاصمة أنقرة، حسبما أوردت وسائل إعلام تركية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الحادث وقع في بلدية جوبوك أثناء مشاركة قليجدار أوغلو في تشييع جنازة أحد الجنود الأتراك الذين قتلوا في هجوم لحزب العمال الكردستاني شمال العراق على قاعدة عسكرية تركية.

وبثت وسائل الإعلام مقاطع مصورة تظهر مجموعة من المواطنين الأتراك، وهم يهاجمون كمال قليجدار أوغلو، ويعتدون عليه بالضرب، ويوجهون له الشتائم، قبل أن تتمكن قوات الأمن من إبعادهم عن الزعيم المعارض وحمايته.

وقال قليجدار أوغلو بعد الحادث مباشرة: "أنا أعرف من ينظم مثل هذه الأمور، ولن يثنيني عن طريقي في تحقيق أهدافي". وتابع قائلا: "يجب علينا احترام دم الشهيد وبهذه اللحظات لا يجب علينا ارتكاب مثل هذه الحماقات".

وأكد حزب الشعب الجمهوري المعارض، في بيان، أن "صحة قليجدار أوغلو جيدة، بعد إجراء الإسعافات الأولية اللازمة".

وبدأت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم تعرف خلفيات الهجوم الذي تعرض له زعيم المعارضة، غير أن انتقادات وجهت خلال الانتخابات البلدية الأخيرة (فازت بها المعارضة في أنقرة واسطنبول) لحزب الشعب الجمهوري بالتحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي تقول أوساط في الحكومة التركية إن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة رسميا منظمة إرهابية.