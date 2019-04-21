  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وكارديف

الهيئة الوطنية للانتخابات

«الوطنية للانتخابات» ترد على«توزيع كراتين على الناخبين»

فايز السراج

حقيقة فرض إقامة جبرية على رئيس الحكومة الليبية

احتجاجات السودان

السعودية والإمارات تعلنان مفاجأة كبرى للسودان

الدولار

تراجع كبير ومفاجئ في أسعار الدولار

تفجيرات سريلانكا

ارتفاع حصيلة ضحايا هجمات سريلانكا إلى 215 قتيلاً

هجوم إرهابي على مركز الزلفي

فيديو يوثق لحظة الهجوم الإرهابي في السعودية

السيسي ومحمود عباس

«السيسي»: سنقطع الطريق على محاولة فصل الضفة عن القطاع

منة فضالي

منة فضالي ترد على«صورها الفاضحة»: «مكنتش في وعيي»

الأرصاد

الأرصاد: طفس مائل للبرودة واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

بالفيديو.. الاعتداء على زعيم المعارضة التركية في أنقرة

عرب وعالم

الاعتداء على زعيم المعارضة التركية في أنقرة
الاعتداء على زعيم المعارضة التركية في أنقرة

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

مقتل مدنيين بقصف للنظام السوري على إدلب

#

تفاصيل العثور على جثة راقصة تركية مقطّعة

#

تركيا تحتفظ بسلالة نادرة من القطط مهددة بالانقراض

#

رد مفاجئ لرئيس البرلمان عن تعدى الصيادلة على الصحفيين

تعرض زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، للاعتداء بالضرب خلال مشاركته في مراسم جنازة بضواحي العاصمة أنقرة، حسبما أوردت وسائل إعلام تركية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الحادث وقع في بلدية جوبوك أثناء مشاركة قليجدار أوغلو في تشييع جنازة أحد الجنود الأتراك الذين قتلوا في هجوم لحزب العمال الكردستاني شمال العراق على قاعدة عسكرية تركية.

وبثت وسائل الإعلام مقاطع مصورة تظهر مجموعة من المواطنين الأتراك، وهم يهاجمون كمال قليجدار أوغلو، ويعتدون عليه بالضرب، ويوجهون له الشتائم، قبل أن تتمكن قوات الأمن من إبعادهم عن الزعيم المعارض وحمايته.

وقال قليجدار أوغلو بعد الحادث مباشرة: "أنا أعرف من ينظم مثل هذه الأمور، ولن يثنيني عن طريقي في تحقيق أهدافي". وتابع قائلا: "يجب علينا احترام دم الشهيد وبهذه اللحظات لا يجب علينا ارتكاب مثل هذه الحماقات".

وأكد حزب الشعب الجمهوري المعارض، في بيان، أن "صحة قليجدار أوغلو جيدة، بعد إجراء الإسعافات الأولية اللازمة".

وبدأت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم تعرف خلفيات الهجوم الذي تعرض له زعيم المعارضة، غير أن انتقادات وجهت خلال الانتخابات البلدية الأخيرة (فازت بها المعارضة في أنقرة واسطنبول) لحزب الشعب الجمهوري بالتحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي تقول أوساط في الحكومة التركية إن له صلات بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة رسميا منظمة إرهابية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. حريق هائل بمخزن بويات بالفيوم
» «آل الشيخ» يعلق على تصريحات«متعب»:«مجبتش حاجة من عندي»
» «الوطنية للانتخابات» ترد على«توزيع كراتين على الناخبين»
» 1500 جنيه لكل لاعب في بيراميدز حال الفوز على الزمالك
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو
» «خامنئي» يقيل قائد الحرس الثوري الإيراني من منصبه
» مجهولون يسرقون 6 ملايين من ديسكو بالجيزة
» باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي
» الموت يفجع الفنان هشام عباس
» "وائل جمعة" يدلي بصوته في التعديلات الدستورية بـ«قطر»
» إصابة «البشير» بجلطة دماغية ويضرب عن الطعام

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:02 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان