» الموت يفجع الفنان هشام عباس

21 أبريل 2019 - 05:27 م

توفيت منذ قليل والدة الفنان هشام عباس، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشيع الجثمان وإقامة العزاء.

وذكر عبد الرحمن الصياد، المسئول الإعلامي السابق لنقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «والدة صديقي الفنان هشام عباس المحترم في ذمة الله. .ألأف رحمة ونور عليها وربنا يصبر قلبه».

جدير بالذكر أن الفنان هشام عباس يقوم الآن بتقديم برنامج "شريط كوكتيل"، الذي يعرض الخميس من كل أسبوع، على قناة الحياة، فى العاشرة مساءً.