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ملك البحرين يلغي أحكامًا بإسقاط الجنسية عن 551 متهمًا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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ألغى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسي آل خليفة، اليوم الأحد، أحكامًا بإسقاط جنسية المملكة صادرة بحق 551 متهمًا في إطار قضايا متعلقة بـ"الإرهاب".

وأفادت وكالة "بنا" البحرينية الرسمية بأن الملك حمد "أصدر أمره السامي بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".

وأوضحت الوكالة أن "الأمر السامي يأتي استكمالا لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد".

وسبق أن أصدر العاهل البحريني، حسب الوكالة، "توجيهات سامية للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بأنه وفي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط الجنسية، وأن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني".

وكلف الملك حمد وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.


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