طرح كراسات 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي

21 أبريل 2019 - 05:26 م



طرحت وزارة الإسكان، كراسات الشروط الخاصة بالإعلان 11 بمشروع الإسكان الاجتماعي، عبر 47 مكتب بريد مُميكناً بالمحافظات المطروح بها الوحدات.

وببدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والتسجيل على الموقع الإلكتروني (www.shmff.gov.eg)، من الاثنين المقبل وحتى آخر أبريل الجاري لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ولجميع المواطنين، متضمنين ذوي الاحتياجات، لمدة شهر كامل بدءاً من أول مايو.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه سيتم طرح ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بنظام التمليك للمواطنين منخفضي الدخل.

وتصل مساحة الوحدة إلى 90 مترًا مربعًا للوحدة 3 غرف وصالة، بسعر 184 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة، وهو سعر أدنى من السعر المقرر فى الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10%.

وأوضحت أن مقدم جدية الحجز يبلغ 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة، تُحدد طبقاً للسن والدخل، بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

