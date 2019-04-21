قناة فرنسية.. «صلاح» يقود هجوم الريال في الموسم المقبل

21 أبريل 2019 - 05:22 م

نشر الحساب الرسمي لبرنامج «تيليفوت» بقناة TF1 الفرنسية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التشكيلة المحتملة لريال مدريد حال نجاحه في إبرام 4 صفقات من العيار الثقيل، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار البرنامج الفرنسي إلى أن زيدان، سيحتفظ بنفس القوام في حراسة المرمى وخط الدفاع، حيث سيضم كيلور نافاس والرباعي داني كارفاخال ومارسيلو وسيرجيو راموس ورافائيل فاران.

أما في خط الوسط فإن المرينجي سيحتفظ فقط بالكرواتي لوكا مودريتش بجوار الثنائي بول بوجبا وميراليم بيانيتش.

كذلك سيحجز كريم بنزيما لنفسه مكانا في خطة “زيزو” بالخط الأمامي، على أمل ضم الثنائي محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وإيدين هازارد جناح فريق تشيلسي.