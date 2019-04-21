البنك الدولي: مصر دولة مهمة ونحرص على دعم تنميتها

21 أبريل 2019 - 05:19 م



قال مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية الأساسية، إن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك.



وأكد أن البنك حريص علي المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار.



وأشار، إلى أن البنك يتطلع إلي تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الافريقي في عدة مجالات هي: النقل والتعاون في مجال الطاقة وريادة الأعمال والتحول الرقمي.





