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إصابة 8 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

قضايا وحوادث

اسعاف
اسعاف

أحمد سالم

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اصابة

حادث سير

مصرع

بني سويف

أصيب 8 أشخاص ظهر اليوم فى حادثى سير ببنى سويف، وتحرر محضرين بالواقعتين.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارين منفصلين عن تصادم سيارتين إحداهما أجرة والأخرى ملاكى على طريق اهناسيا الخضراء بدائرة مركز بنى سويف، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعى.

كما انقلبت سيارة ملاكى أمام نفق أبو صالح بالطريق الصحراوى الشرقي، مما أدى إلى إصابة كل من أحمد حسن أحمد 22 سنة، ومنال عبد التواب سيد، 35 سنة، مقيمان بالقاهرة، بجروح وكدمات متفرقة وتم نقلهما إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

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