تراجع كبير ومفاجئ في أسعار الدولار

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اسعار الدولار

الصرافة

شهدت أسعار الدولار، اليوم الأحد، تراجعا كبيرا، بالبنوك مقارنة بأسعار بداية تعاملات اليوم .

وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان، قرشين إلى 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع .

وهبط سعر صرف الدولار في بنك التجاري الدولي 13 قرشا إلى 17.1 جنيه للشراء، و17.2 جنيه للبيع .

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 17.12 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع، وخفض بنك قناة السويس سعر الدولار قرشا واحدا، إلى 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.17 جنيه، و17.25 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.14 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع .


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